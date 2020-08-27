أخبار مصر | برلمانية: قرار إحالة الممتنعين عن التصويت للنيابة العامة فاته السياسة وقدرات أجهزة الدولة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 02:18 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: قرار إحالة الممتنعين عن التصويت للنيابة العامة فاته السياسة وقدرات أجهزة الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتحويل المواطنين الممتنعين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة، معلقة: القرار فاته جانبا كثيرا من مفاهيم العملية السياسية التي من ضمنها عدم التصويت وقبل ذلك تجاهل قدرات النيابة العامة خاصة مع إحالة 54 مليون مواطن للتحقيق.

وأشارت النائبة في بيان لها، إلى أن القرار يمثل توجه جديد ملفت للنظر خاصةً في ظل الضغط الشديد على المحاكم والنيابات مما نتج عنه بطيء في اجرائات التقاضي.

وشددت: يفرض القرار مجهود ضخم على النيابة العامة للتحقيق وإصدار قرارات في ٥٤ مليون حالة وكذلك مجهود ضخم علي اجهزة الامن لتنفيذ هذه القرارات.

وتابعت: على الجانب السياسي فإن مثل هذه القرارات قد تترك انطباعا سلبيا بالرغم من مطابقته للقانون خاصة وأن معادلة الممتنعين عن التصويت تمثل رقما في قياس توجهات الرأي العام ورضاهم عن العملية الانتخابية.

ونوهت: بدلا من محاولة فرض غرامة على أكثر من نصف الشعب، بما يزيد عن 85% من أصوات الناخبين، فيجب البحث عن الأسباب التي سببت هذا العزوف لأننا في مرحلة بناء ومن ضمن هذا البناء هو البناء الديمقراطي للشارع السياسي وما تم جدير بالدراسة والمعالجة وليس العقاب لأنه لن يجدي.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 996 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68713 حالة.

وظلت إصابات كورونا مستقرة منذ بداية الشهر الجاري دون مستوى الـ200 حالة، قبل أن ترتفع مجددا اليوم.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها، و5317 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.