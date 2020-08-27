أخبار مصر | قرارات مهمة لرئيس الوزراء بشأن عدد من المشروعات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 02:18 مساءً - انت الان تقراء خبر قرارات مهمة لرئيس الوزراء بشأن عدد من المشروعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء باعتبار كل من مشروع إنشاء محور الفردوس بمحافظة القاهرة ومشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة بالإسكندرية من أعمال المنفعة العامة

كما تضمن القرار اعتبار مشروع إنشاء كوبرى علوى أعلى مزلقان أبو حمص بالبحيرة من أعمال المنفعة العامة.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض تقريرًا من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بشأن الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، خلال الفترة من 25 مارس حتى 17 أغسطس 2020.

وفيما يخص الأملاك الخاصة، أوضح التقرير أنه تمت إزالة 9804 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20590 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، وبلغ عدد الحالات التي تم إحالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة.

وحول موقف تنفيذ الموجة الـ 16 للإزالات على أملاك الدولة خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 16 أغسطس 2020، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إزالة 7983 مخالفة بناء، و3344 مخالفة زراعية بمساحة 207847 فدانًا.