أخبار مصر | اليوم مصر للطيران تسير 40 رحلة دولية تنقل 3500 راكب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 02:18 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم مصر للطيران تسير 40 رحلة دولية تنقل 3500 راكب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 40 رحلة دولية، اليوم الخميس، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصادر بمصر للطيران، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، اسطنبول، أديس أبابا، بروكسل، تونس، الخرطوم، نادجامينا، الشارقة، البحرين، نيويورك، بغداد، جوانزو، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، وبيروت، و7 رحلات استثنائية إلى كل من جدة، لاجوس، الرياض، المدينة المنورة، الدمام، بالإضافة إلى 9 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى كل من، شرم الشيخ، والغردقة، ورحلة داخلية إلى كل من الاقصر وأسوان، ورحلة خاصة إلى طابا بالإضافة إلي 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3500 راكب.