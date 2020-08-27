أخبار مصر | طلاب قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة حلوان يبتكرون روبوت لاكتشاف عيوب خطوط الأنابيب الصلب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 02:18 مساءً - انت الان تقراء خبر طلاب قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة حلوان يبتكرون روبوت لاكتشاف عيوب خطوط الأنابيب الصلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح طلاب قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بحلوان في ابتكار روبوت لاكتشاف عيوب خطوط الأنابيب الصلب، وحصل المشروع على تمويل مادي من أكاديمية البحث العلمي نظرا لأهميته في التأكد من سلامة هذه الخطوط والتنبؤ بالانهيار قبل وقوعه لتقليل تكلفة الخسائر والإصلاحات، ويأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية، وإشراف الدكتور حسين عبدالمنعم حسين، والدكتورة آية عبدالله.

وتعد خطوط الأنابيب (المواسير) من أكثر الأدوات المستخدمة فى مجالات متنوعة مثل خطوط الغاز والنفط وأيضا خطوط المياه وغيرها من تطبيقات أخرى، وتعتبر من أهم وسائل نقل المادة لمسافات طويلة، بطرق ومواصفات آمنة ومن هذا المنطلق الاقتصادى الذى يتطلب معدلات امان عالية عمل طلاب الكلية على تصنيع روبوت قادر على استكشاف الماسورة من الداخل والكشف عن العيوب السطحية والداخلية ويتم ذلك من خلال الكشف عن العيوب السطحية، عن طريق واحدة من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وهي التعلم العميق deep learning من خلال التقاط صور لجدار الأنبوب من الداخل، وتحليل الصور ومقارنتها بالبيانات والصور المتوفرة داخل النموذج والكشف عن تواجد العيوب وتصنيفها.

ثم تاتى مرحلة قياس مدى عمق العيوب المكتشفة من المرحلة الأولى والكشف عن العيوب الداخلية مثل الشروخ عن طريق واحد من أهم الاختبارات اللاإتلافية وهو الاختبار بالموجات الفوق صوتية ultrasonic inspection عن طريق إرسال هذه الموجات في جدار الأنبوب، واستقبالها مرة أخرى من خلال المجس، ومن خلال هذه الموجات يتم الكشف عن وجود وتحديد أماكن العيوب.

ويتكون فريق عمل المشروع من الطلاب محمود خالد صلاح الدين، شوقي محمد شوقي، يوسف محمد عاطف، مصطفي محمد لطفي، إبراهيم عبدالفتاح إبراهيم، محمود فضل قرني، أحمد عبدالرحيم عبدالرحمن.