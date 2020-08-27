مصر | عثر بداخلها استيكرات منسوب صدورها لجهات حكومية.. أمن القاهرة يداهم مطبعة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 02:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عثر بداخلها استيكرات منسوب صدورها لجهات حكومية.. أمن القاهرة يداهم مطبعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مطبعة بالقاهرة بدون تصريح وبها كمية كبيرة من الإستيكرات منسوب صدورها لجهات حكومية "مزورة"، وأخطر مدير أمن القاهرة بالواقعة.

تعود بداية الواقعة، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة عين شمس لفحص المطابع ودور النشر تمكنوا من ضبط 244.000 إستيكر منسوب صدورهم لإحدى الجهات الحكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية، وجميعها مقلدة ومنسوخة بدون تصريح من الجهات المختصة، عُثر عليها بداخل إحدى المطابع الكائنة بدائرة القسم.

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كما تم ضبط شخصين (صاحب المطبعة المشار إليها، مندوب تسويق) لقيامهما بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة "ملك الأول" بدون تصريح، وذلك بالمخالفة للقانون، وبمواجهة الأول أقر بقيامه بتقليد الإستيكرات المضبوطة بالمطبعة محل عمله لصالح، والمتهم الثانى بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهة الثاني بما جاء بأقوال الأول، أيدها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.