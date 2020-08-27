مصر | استغلوا وظيفتهم.. ضبط 3 موظفين بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 02:18 مساءً - انت الان تقراء خبر استغلوا وظيفتهم.. ضبط 3 موظفين بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 3 موظفين بالقاهرة لقيامهم بإستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع شخصين وتمكينهم من تعديل إستخدام العقارات وتحويلها من سكني إلى تجاري.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال قيام ثلاثة موظفين بحى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة بإستغلال موقعهم الوظيفى فى التواطؤ مع شخصين، مقيمان بذات الجهة، وتمكينهم من تعديل إستخدام العقارات وتحويلها من سكنى إلى تجاري، على خلاف الحقيقة للحصول على مكاسب مالية وأرباح تجارية بالمخالفة لشروط التنسيق الحضارى بحى مصر الجديدة ودون سداد مستحقات الدولة من قيمة تعديلات إستخدام العقارات من سكنى إلى تجارى، مما أضر بالمال العام.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفي.