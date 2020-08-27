مصر | قبل ترويجهم بالأسواق.. ضبط 2810 هاتف محمول مقلد لكبري الشركات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 02:18 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل ترويجهم بالأسواق.. ضبط 2810 هاتف محمول مقلد لكبري الشركات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة الهواتف المحمولة والإكسسوارات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الموسكى بمحافظة القاهرة وبحوزته 2810 قطعة هاتف محمول وإكسسواراتها مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء أشرف الجندي طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.