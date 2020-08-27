مصر | إحباط ترويج مليون قرص منشطات ومكملات غذائية مجهولة المصدر بالدقي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 02:18 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج مليون قرص منشطات ومكملات غذائية مجهولة المصدر بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخزن خاص بإحدى الصيدليات بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة وبحوزته واحد مليون قرص أدوية ومنشطات ومكملات غذائية مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بالجهات المعنية ومحظور تداولها بالأسواق مما تمثله من ضرر بالغ على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.