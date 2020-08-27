مصر | إحباط ترويج 3 أطنان سلع غذائية فاسدة على الأسواق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 02:18 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 3 أطنان سلع غذائية فاسدة على الأسواق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع للوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وبحوزته 2٫095 طن مفروم لحوم، مقطعات دواجن، سجق غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، 1٫048 طن زيت طعام بدون بيانات ومجهول المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.