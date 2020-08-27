شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية»: لا شكاوى من «إنجليزي الدور الثاني» للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلبة وطالبات الثانوية العامة بالشرقية، امتحان الدور الثاني في مادة اللغة الأجنبية الأولى، على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وأكد رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، انتظام الطلاب في جميع اللجان، لافتًا إلى أن غرفة عمليات المديرية لم تتلقي أية شكاوى خاصة بالامتحانات، وأن الأمور تسير بشكل هادئ ومنتظم دون معوقات، وأنه تم تفعيل الدور الأمني بالتعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم والأمن لتأمين الأسئلة وخطوط السير ومراكز توزيع الأسئلة، ومتابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات والمتابعة.

وأضاف أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى، بالتنسيق مع باقي المديريات المعنية، فضلا عن تشكل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية، تضم ممثلا عن مديرية الصحة والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف للتعامل الفوري مع الحالات المرضية، ونقلها فورًا لمستشفى الإحالة لتلقي العلاج اللازم، كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة، وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على الامتحانات.