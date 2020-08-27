شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/ 2020 مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف «مجاهد» في تصريحات صحفية، الخميس، أن نتيجة الدبلومات الفنية تتم مراجعتها وتدقيقها وتجهيز قائمة الأوائل استعدادا لإعلانها أول الأسبوع القادم.

وأدى طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام وبلغ عدد الطلاب 776161 طالبا وطالبة وذلك في 2987 لجنة سير.

وبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدرا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضــوا.

وبلغ عدد مقررات الامتحانات التحريرية 1644مقررا، وبذلك يزيد إجمالي عدد الطلاب والمعلمين والإداريين المشرفين على العملية الامتحانية عن مليون شخص لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية على الموقع الالكتروني للوزارة عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

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