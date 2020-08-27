شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «هندسة حلوان» يبتكرون «روبوت» لاكتشاف عيوب خطوط الأنابيب الصلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح طلاب قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بحلوان في ابتكار روبوت لاكتشاف عيوب خطوط الأنابيب الصلب، وحصل المشروع على تمويل مادى من أكاديمية البحث العلمى نظرا لأهميته في التأكد من سلامة هذه الخطوط والتنبؤ بالانهيار قبل وقوعه لتقليل تكلفة الخسائر والإصلاحات، ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد الجارحى، عميد الكلية، وإشراف الدكتور حسين عبدالمنعم حسين، والدكتورة آية عبدالله.

تعد خطوط الأنابيب (المواسير) من أكثر الأدوات المستخدمة في مجالات متنوعة مثل خطوط الغاز والنفط وأيضا خطوط المياه وغيرها من تطبيقات أخرى، وتعتبر من أهم وسائل نقل المادة لمسافات طويلة، بطرق ومواصفات آمنة ومن هذا المنطلق الاقتصادى الذي يتطلب معدلات امان عالية عمل طلاب الكلية على تصنيع روبوت قادر على استكشاف الماسورة من الداخل والكشف عن العيوب السطحية والداخلية ويتم ذلك من خلال الكشف عن العيوب السطحية، عن طريق واحدة من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وهي التعلم العميق deep learning من خلال التقاط صور لجدار الأنبوب من الداخل، وتحليل الصور ومقارنتها بالبيانات والصور المتوفرة داخل النموذج والكشف عن تواجد العيوب وتصنيفها.

ثم تأتى مرحلة قياس مدى عمق العيوب المكتشفة من المرحلة الأولى والكشف عن العيوب الداخلية مثل الشروخ عن طريق واحد من أهم الاختبارات اللاإتلافية وهو الاختبار بالموجات الفوق صوتية ultrasonic inspection عن طريق إرسال هذه الموجات في جدار الأنبوب، واستقبالها مرة أخرى من خلال المجس، ومن خلال هذه الموجات يتم الكشف عن وجود وتحديد أماكن العيوب.

ويتكون فريق عمل المشروع من الطلاب محمود خالد صلاح الدين، شوقي محمد شوقي، يوسف محمد عاطف، مصطفي محمد لطفي، إبراهيم عبدالفتاح إبراهيم، محمود فضل قرني، أحمد عبدالرحيم عبدالرحمن.