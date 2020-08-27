3163 طالبا وطالبة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية بالدور الثاني للثانوية بالمنيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدى 3163 طالب وطالبة بالمنيا، امتحان مادة اللغة الإنجليزية بالدور الثاني للثانوية العامة، داخل 21 لجنة عامة من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، وسط إجراءات منية ووقائية مشددة.
وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن غرفة العمليات لم تتلقي أو ترصد أي شكاوي أو مشكلات تتعلق بأداء الامتحان.
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