شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 16 مخالفة تعد متنوعة واسترداد 7 قراريط أملاك دولة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أزالت الوحدات المحلية بالمنيا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، الخميس، 16 مخالفة تعد متنوعة واستردت 7 قراريط و21 سهما أملاك دولة خلال حملات بمراكز سمالوط والمنيا ودير مواس. وتحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 16 مخالفة تعد متنوعة واسترداد 7 قراريط أملاك دولة في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.