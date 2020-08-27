شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» : طقس مائل للحرارة الجمعة.. والرطوبة على القاهرة والوجه البحري 77 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية، نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى (77 – 30)، والسواحل الشمالية (88– 45)، وشمال الصعيد (35– 22)، وجنوب الصعيد (25– 14).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «35– 24»، الإسكندرية «31 – 21»، قنا «39- 26»، الأقصر «39– 27»، أسوان «40 – 26» .

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