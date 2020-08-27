شكرا لقرائتكم خبر عن «التطوير المهني» بجامعة المنوفية يشارك في الملتقى التوظيفي الافتراضي الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المركز الجامعي للتطوير المهنى بجامعة المنوفية عن مشاركته في الملتقى التوظيفي الافتراضي الأول تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي ودعم رؤساء عشر جامعات، وذلك يوم الإثنين الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠.
ويعد هذا أول ملتقى توظيفي افتراضي مجمع للجامعات المصرية الحكومية يحضره نخبه من أصحاب الأعمال ونحو ٤٠٠٠ من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية.
وصرح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أن هذا الملتقى الافتراضي يمثل فرصة متميزة لأبناء جامعة المنوفية، وخاصة الخريجين، للتواصل الفعال مع نخبة من أصحاب العمل عبر منصات متنوعة مثل غرف التواصل والبث عبر الإنترنت والندوات الإفتراضية والبريد الإلكتروني وغيرها، بهدف تبادل المعلومات حول الوظائف المتاحة، مؤكدا أن جامعة المنوفية لا تدخر جهداً في تأهيل أبنائها الطلاب والخريجين لزيادة تنافسيتهم ومهنيتهم في مواجهة أسواق عالمية غير تقليدية وشديدة التنافسية.
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