شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع العمل بالمركز التكنولوجي بحي الشرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي الشرق للاطمئنان على انتظام العمل، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها اللواء نعمان علي رئيس الحي.

وتابع «المحافظ» ما يقدمه المركز من خدمات للمواطنين، بداية من تلقي الشكوى، وأسلوب تقديم الخدمات المختلفة للمواطن وتأدية الخدمة على أعلى مستوى من الدقة والجودة، وخلال جولته التقى اللواء عادل الغضبان بعدد من المواطنين بالمركز واستمع إليهم للتعرف على آرائهم حول أسلوب الخدمات المقدمة إليهم.

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم تجهيز المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بجميع الأحياء والديوان العام على أعلى مستوى من الإمكانيات لتوفير الراحة للمواطنين والتيسير عليهم عند التقدم للحصول على الخدمة، وهو ما يساهم في العمل على تلبية مختلف الطلبات، وتقديم الخدمات بصورة سريعة.

كما وجه المحافظ بحسن التعامل مع المواطنين، والتفاعل السريع مع شكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر أي جهد في الارتقاء بمستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.