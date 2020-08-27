شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات: «سليم» نقيبًا للأطباء البيطريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت مؤشرات انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، والتي تم إجرائها، الأربعاء، فوز الدكتور خالد سليم، بمقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، بعد الانتهاء من فرز أصوات كافة المحافظات.

وكشفت المؤشرات عن فوز الدكتور محمد أشرف بعضوية النقابة العامة على مقعد القاهرة والجيزة، والدكتور محمد حجازي فوزة، عضوا النقابة العامة كعضو قطاع شرق الدلتا، والدكتور أحمد البنداري، عضو نقابة عامة، ممثلا لقطاع غرب الدلتا، والدكتور محمد مبروك، عضو نقابة عامة، ممثلا لقطاع وسط الدلتا.

وقال الدكتور محمد فكري القرش، عضو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، في تصريحات صحفية، الخميس، إن اللجنة في انتظار وصول كافة صناديق التصويت من المحافظات، ليتم إعلان النتيجة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وقال الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، إنه سيعمل على لم شمل الأطباء البيطريين، بعد ما شهدته الفترة الأخيرة من اضطرابات وموضوعات خلافية أثرت على القوام النقابي للأطباء البيطريين، واتحاد الأعضاء على رأس قائمة أولوياته كنقيب للبيطريين.

وأضاف سليم في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «سأعمل مع أعضاء المجلس على الارتقاء بالمهنة ورفع مستوى الأطباء البيطريين، وإيجاد فرص عمل للزملاء بعيدا عن الوظيفة الحكومية، بإيجاد أفكار خارج الصندوق، مثل المساهمة في انشاء الأطباء لمشروعات خاصة كالمزارع، وغيرها، خصوصا مع توجيه الرئيس السيسي، بزيادة مخصصات مشروع البتلو لمليار جنيه».

وتابع: «كما سنهتم بزيادة المستوى المهني للزملاء، من خلال الاهتمام بالتعليم وتوفير الورش التدريبية، وهو ما سيعطي مساحة أكبر للطبيب في إيجاد فرص العمل، ووسيلة لتأهيله لسوق العمل».

وتعلن اللجنة العامة للأشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة، نتائج الانتخابات الرسمية خلال الساعات القليلة المُقبلة.

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وأجرت النقابة العامة للأطباء البيطريين انتخابات التجديد النصفى لانتخابات النقيب العام للأطباء البيطريين، وعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورؤساء النقابات الفرعية، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي بمشاركة 55 مستشارا، على مستوى الجمهورية.

وترشح في القوائم النهائية 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين هم: هانى السيد مرعى، علاء أحمد عبدالرؤوف السيد، حسن حلمى محمد عطية، شيرين على زكى، خالد حلمى محمد سليم، عبدالعزيز محمد الجوهرى، حميدة عبدالجواد محمود الشيخ، محمد عفيفى على سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوى، خالد فاروق محمد عبدالحميد محمد العامرى، أحمد عبدالكريم بديع إبراهيم، عصام عبدالشكور فرحات محروس، ثروت زكى عجايبى مرقص، عصمت محمد على سيد أحمد.