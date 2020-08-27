شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 أطنان لبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبط فريق من الرقابة التموينية ومراقبة الأغذية ومباحث التموين بالمنيا، 5 أطنان لبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع تحت السلم . تلقي اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إخطارا من اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز العدوة، بضبط 5 طن لبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع غير مرخص «تحت السلم» بقرية صفانية بمركز العدوة، كما تم التحفظ على معدات وتنكات وأجهزة متعلقة بالمصنع . تحرر محضر بالواقعة وتم وضع المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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