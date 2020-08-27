شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من وزارة التموين بشأن المشغولات المركبة من معادن ثمينة وغير ثمينة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها 190 تابع، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 134 لسنة 2020، الصادر بتاريخ 22/8/2020، بشأن المشغولات الثمينة.
وجاء في نص المادة الأولى والوحيدة، لا يجوز بيع المشغولات المكونة من المعدن الثمين المركب عليه أي معدن غير ثمين أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بشرط ألا يتعدى المعدن غير الثمين نسبة 10% من وزن المشغول، إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين وذلك لدمغها بشارة الفضة، وتحصيل الرسوم المستحقة عليه المقررة بموجب أحكام القانون المشار إليه والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,825
-
تعافي
68,713
-
وفيات
5,317
كانت هذه تفاصيل خبر قرار عاجل من وزارة التموين بشأن المشغولات المركبة من معادن ثمينة وغير ثمينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.