شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزهرية المركزية» يكرم لجنة النظام والمراقبة ومركز الأسئلة للشهادة الثانوية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهرية، والشيخ خميس محمد مدير عام العلوم العربية والشرعية، أعضاء لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية أمس، وكذا أعضاء مركز توزيع الأسئلة؛ لما قدموه من جهود خلال فترة امتحانات الشهادة الثانوية، ولخروج الامتحانات بالإسكندرية بصورة مشرفة.

وفي سياق متصل عقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اجتماعاً ضم منسقي الإدارات التعليمية والمعلمين ببرنامج محو الأمية وتعليم الكبار، لبحث الإعدادات للمرحلة القادمة، وتعميم البرنامج بجميع المعاهد بالإسكندرية.

وأكد «هاشم»، على الدور البارز والهام للأزهر الشريف في نشر العلم داخل وخارج الأزهر الشريف داخل مصر وخارجها، وأن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ( إقرأ باسم ربك الذي خلق)، وأن تعليم الناس رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن كل حرف يعلمه الإنسان لأي أحد يكون في ميزان حسناته إلى يوم القيامة.

تم خلال الاجتماع التأكيد على العمل بروح الفريق والإخلاص في العمل ابتغاء مرضاة الله، والاهتمام بالدعاية والإعلان عن فتح الفصول بالمعاهد بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، وإبراز المزايا التي تعود على الدارسين؛ لجذب أكبر عدد من الدارسين، والتأكيد على دور المنسق العام للبرنامج، ودور منسقي الإدارات، ومعلمي الفصول، والتعاون والتكاتف فيما بينهم، ومسئولية كل واحد منهم بالدور المنوط به.

وشدد «هاشم»، على أن محو الأمية رسالة إنسانية سامية تتطلب التكاتف والتعاون بين الجميع والعمل بروح الفريق، وإتاحة الفرصة أمام جميع المعلمين للمشاركة في البرنامج وعدم اقتصار التدريس بالبرنامج على معلمين بعينهم.

Advertisements

رئيس منطقة الأسكندرية الأزهرية يكرم اعضاء لجنة النظام والمراقبة للثانوية

رئيس منطقة الأسكندرية الأزهرية يكرم اعضاء لجنة النظام والمراقبة للثانوية

رئيس منطقة الأسكندرية الأزهرية يكرم اعضاء لجنة النظام والمراقبة للثانوية

رئيس منطقة الأسكندرية الأزهرية يكرم اعضاء لجنة النظام والمراقبة للثانوية

رئيس منطقة الأسكندرية الأزهرية يكرم اعضاء لجنة النظام والمراقبة للثانوية

رئيس منطقة الأسكندرية الأزهرية يكرم اعضاء لجنة النظام والمراقبة للثانوية