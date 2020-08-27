شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة توصي في رسالتها بحصر القيادات النسائية على المستوى المحلي والإقليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل فرع المجلس القومي للمرأة فرع المنيا، برئاسة الدكتورة منال أبوسمرة، وبحضور الدكتورة عزة العربي وصباح رمضان، عضوات الفرع الباحثة عبير يونس أبوالفتوح بقسم خدمة الجامعة بكلية الخدمة الإجتماعية بجامعة أسيوط، حيث قدمت نسخة من رسالتها للماجستير بعنوان (برنامج مقترح من منظور طريقة العمل مع الجماعات وتنمية المهارات القيادية لدى القيادات النسائية ) .

وأكدت «أبوالفتوح»، على الدور الكبير الذي لعبه فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، في خروج هذه الرسالة إلى النور بتذليل العقبات أمامها في التواصل مع القيادات النسائية إلى جانب دوره في التيسير للتطبيق العملي من خلال استمارات البحث.

كما صرحت «أبوسمرة»، بأن الباحثة من بين فريق المتطوعين بفرع المجلس والذي سيظل داعما للمرأة في جميع المجالات وعلى كل الأصعدة .

جدير بالذكر أن الباحثة وجهت الشكر لفرع المجلس بالمنيا، وأوصت في رسالتها بالحاجة الماسة لوجود حصر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالقيادات النسائية على المستوى المحلي والإقليمي، كما أوصت بتنفيذ البرنامج المقترح من خلال المجلس القومي للمرأة .