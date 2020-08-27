شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: اليوم آخر أيام تنسيق المرحلة الأولى و149500 طالب سجلوا رغباتهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 149.500 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.
وأكد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة مساء الخميس.
وأوضح أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارا من صباح السبت الماضي.
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