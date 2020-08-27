شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط»: الاستجابة لشكاوى المواطنين بقرية الخوالد بمركز ساحل سليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، لشكوى أحد المواطنين حول جودة المياه بقرية الخوالد التابعة لمركز ساحل سليم، حيث أصدر المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه أسيوط، تعليمات مشددة لتشكيل لجنه مكونة من مسئولى الطوارئ ومسئولى الشبكة وكيميائى المعمل المركزى ومسئولي منطقة مركز ساحل سليم لفحص الشكوى والتواصل مع المواطنين وسحب عينات من المياه والمعاينة على الطبيعة.

وقامت اللجنة بسحب عينات عشوائية من مناطق متفرقة بالقرية، وبإجراء التحاليل الكيميائية للعينات المسحوبة *تبين* أن نتائجها مطابقة للمواصفات القياسية لوزارة الصحة ولا يوجد بخواصها الكيميائية والبكتريولوجية أى تغيير.

وأضاف أن الشركة فعلت جميع قنوات التواصل لاستقبال أى شكوى من عملائها عبر الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أى محمول 01280733990، والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة لتوجيه فريق الطوارئ المجهز لحل أى مشكلة بأقصى سرعة ممكنة وإزالت أسبابها.

وأوضح المهندس محمد عبد التواب مدير منطقة مياه ساحل سليم أن الشركة تقوم بإجراء غسيل دوري للشبكات بصفة منتظمة (شهريا)ً وخطة غسيل وتطهير دورى للخزانات والمرشحات لضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين طبقاً للخطة الموضوعة ولا يتم ذلك إلا تحت إشراف وزارة الصحة.

وأضاف أنه تم فتح المياه بخط ربط طوله 15 كــم وقطر 12 بوصة من محطة بني زيد المرشحة والتى تبلغ طاقتها الانتاجية 800ل /ث لتعزيز تغذية القرية إضافة إلى تغذيتها من محطة النزلة المستجدة الإرتوازى، تزامنا مع خطة الربط الموضوعة لتوجيه مصادر التغذية بعد تجريب ضغط الخطوط وغسيلها وتعقيمها من أجل جودة فائقة ووفرة دائمة لمياه الشرب النقية.

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