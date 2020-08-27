شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الناظر ينفي قدرة اللقاح على وقف انتشار كورونا.. ويؤكد: جاهز قبل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، إن تجنب الموجة الثانية لفيروس كورونا يتوقف على وعي المواطنين، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية .

وأضاف الدكتور هاني الناظر فى مداخلة هاتفية على قناة «اكستر نيوز»، برنامج " هذا الصباح " مع الإعلامية خلود زهران، أن هناك نوعا من التهاون لدى المواطنين ونسى المواطنون الأساسيات وهي ضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، مؤكدا أن مصر في نهاية الموجة الأولى لفيروس كورونا.

وأكد الناظر، أن لقاح كورونا مش هيوقف انتشار الفيروس وهيكون جاهز قبل الشتاء و الفيروس موسمي ينشط في البرد الشديد والشتاء ويضعف في الصيف، مضيفًا "الخوف من الشتاء القادم".

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وأشار رئيس مركز البحوث الأسبق، إلى أنه ثبت علميًا أن الكمامة هي السلاح الأساسي للحماية من فيروس كورونا وعدم انتشار المرض، منوهًا إلى أنه بداية من الغد ستعود الصلاة في المساجد مرة أخرى، ويجب الحرص على التباعد خلال الصلاة أو الصلاة خارج ساحة المسجد.

واستكمل تصريحاته، أن مصر تعيش في نهاية الموجة، ولم ندخل حتى الآن في موجة ثانية، وكورونا فيروس موسمي، ويضعف في فترة الصيف، لذلك الخوف من فترة الشتاء، إلا أن الأمر أصبح في يد المواطنين لتجنب الوباء، مشيرًا إلى أن الفيروس ضعفت شدته، لا سيما وأن الإصابات ليست بالخطورة التي كنا نعيشها في بداية انتشاره.

واستطرد أن كورونا لديه القدرة على الانتشار السريع، والالتزام بالإجراءات الوقائية سيمنع انتشاره، مشيرًا إلى أن تناول ملعقة عسل نحل صباحًا، وطبق سلطة خضراء يوميًا، وشرب مياه بكثرة على مدار اليوم، والسير كيلو أو اثنين يوميًا، والتعرض لأشعة الشمس، مع تجنب تناول الحلويات والأملاح، والتركيز على الخضروات الطازجة والبرتقال والموز، كل ذلك يساعد على زيادة المناعة، ومقاومة الإصابة بالوباء.

واختتم تصريحاته، بأنه يفضل تناول الأغذية عن الاعتماد على أدوية الفيتامينات، وكل الأغذية الغنية بالفيتامينات، تساعد على دعم الجهاز المناعي، مطالبًا بضرورة الالتزام الشديد بالإجراءات والحرص الشديد، للانتهاء من الموجة الأولى، وعدم الدخول في الموجة الثانية.