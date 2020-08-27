شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء فروع للشهر العقارى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل، بإنشاء فرع للتوثيق "فرع توثيق مكتب سفاجا ثان"، يتبع مكتب الشهر العقار والتوثيق بالبحر الأحمر. واستعرضت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل بإنشاء مكتب توثيق مكتب بريد المستقبل، والذى يتبع مكتب الشهر العقاري بالبحر الأحمر، وكذلك إنشاء فرع توثيق مكتب الخارجة ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالوادي الجديد . Advertisements كما عرضت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل بإنشاء فرع مكتب توثيق بريد الجون الذى يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالفيوم، وكذلك إنشاء فرع توثيق مكتب بريد بالنصورة مركز أبو قرقاص يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق في المنيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء فروع للشهر العقارى بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.