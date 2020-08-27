شكرا لقرائتكم خبر عن تخليد 500 اسم لـ شهداء ومبدعى الوطن في مبادرة "عاش هنا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن "ذاكرة المدينة" والتي يتبناها الجهاز، تتضمن تخليد ذكرى شخصيات تابعة لهذا العمران، لتكوين شخصية للمدن، موضحا أن الجهاز يقوم بتوثيق المباني ذات القيمة، والذي يغلب عليها التراث .

وأضاف المهندس محمد أبو سعدة، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" ، مع الاعلامية "خلود زهران"، والذي يذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن جهاز "التنسيق الحضاري"، بدأ بـ مبادرة "حكاية شارع"، وإنشاء موقع خاص بكافة الشخصيات التاريخية ، ووضع لوحات في الشوارع ذات التراث ، تحمل أسم المبادرة، وعلامة يقوم لشخص من خلاها بعمل "سكان" من الهاتف للتعرف على الشخصية ودورها وتاريخها .

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وأشار رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، إلى أن الدولة تدرك أهمية الشخصية التاريخية ، كجزء من مكونات المدينة ، وتم تنفيذ المبادرة في 110 شارع ، بالقاهرة الخديوية والزمالك ، وحاليا في "جاردن سيتي " .

وأوضح "أبو سعدة" ، أن الجهاز يعمل حاليا على مبادرة "عاش هنا" ، لتخليد أسماء شهداء الوطن ، ولأماكن التي عاش بها المبدعين والمؤثرين .

وأكمل "أبو سعدة " ، أن مبادرة "عاش هنا"، تجاوزت الـ 500 شخصية، حتى الآن ، في حوالي 110 شارع ، وجاري الخروج من القاهرة وصولا الإسكندرية وبورسعيد.