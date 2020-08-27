شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تضبط 234 طن خامات وأعلاف داخل مصنع غير مرخص بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف حتى تحقق أعلى معدلات أداء تتماشى مع متطلبات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التى تشهدها البلاد حاليا، طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، أنه وردت معلومات عن وجود أعلاف تتداول بمحافظة كفر الشيخ غير مسجلة بوزارة الزراعة من انتاج مصانع غير مرخص لها بتصنيع الأعلاف، وبعد التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية زراعة كفر الشيخ، وشرطة البيئة والمسطحات بكفر الشيخ داهمت القوة المصنع والمخزن وضبط 137 طن خامات تستخدم لصناعة الأعلاف بالإضافة إلى 97 طن أعلاف مختلفة للدواجن والحيوانات.

وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها ، ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 0155862668) ، ويؤكد القطاع على إعزازه وتقديره بكل صناع الأعلاف الشرفاء الذين يراقبون الله فى أعمالهم واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على صناعة وتداول الأعلاف من أجل توفير أعلاف صحية وأمنه تتماشى مع ما تشهده مصر حاليا من تنمية للثروة الحيوانية والداجنة ، وتخصص خط ساخن لتلقى بلاغات غش الاعلاف والمصانع الغير مرخصة وذلك فى اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.