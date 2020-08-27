الهجرة: لم يخرج مركب هجرة غير شرعية من مصر منذ 2016

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه منذ عام 2016 لم يخرج من مصر أي مركب للهجرة غير الشرعية.
وأضافت وزيرة الهجرة، في بيان اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف وزارة الهجرة مباشرة بتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" للتأكيد على أننا لسنا ضد الهجرة الآمنة فالمهاجر إضافة لمصر بالخارج، ولكن الدولة ضد الهجرة غير الشرعية.
وتابعت: من خلال هذه المبادرة نزلنا إلى المحافظات المصدرة للهجرة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعريف المواطن بالفرص المتاحة له للعمل من خلال الجهاز.
وأوضحت الوزيرة: ركزنا على دور الأم بما لها من كلمة مسموعة لإقناعها بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وخلال الأسابيع الماضية وقعنا بروتوكول تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لإقامة مركز تابع للحكومة الألمانية يساعد المواطن المصري على الهجرة الشرعية وتلبية احتياجات السوق الألماني من العمالة المصرية ولكن بطريقة منظمة جدا، وسيتم الافتتاح الرسمي خلال أغسطس الحالي.
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