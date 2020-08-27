بعد عودة الارتفاع.. كيف حذرت الصحة من الموجة الثانية لفيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المُستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد في مصر أمس الأربعاء.

وتناولت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء، السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها.

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وسجلت مصر أمس الأربعاء زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بكورونا مقارنة بالفترة الأخيرة حيث سجلت 206 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

ويرصد الخليج 365 أبرز تصريحات الوزيرة بشأن الإجراءات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة في ضوء تزايد أعداد الإصابات من جديد وتتمثل في التالي:

- زيادة وتيرة العمل بمبادرات رئيس الجمهورية الخاصة بالصحة العامة، وخاصة مبادرة علاج الأمراض المزمنة.

- استكمال التوعية باتباع جميع الإجراءات الاحترازية وضمان عدم التراخي من جانب المواطنين.

- الالتزام بمعايير مكافحة العدوى داخل كافة منشآت الدولة حفاظًا على الصحة العامة.

- تجنب حدوث موجة جديدة شديدة من المرض، الأمر الذي قد يفرض اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الدولة لإعادة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

- حدوث "موجة ثانية" يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.

- التوصل إلى لقاح لن يمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا، ولكن سيقلل فرصة انتشار العدوى وفي حالة حدوث عدوى سيقلل من شدة الأعراض.