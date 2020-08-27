اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى (دور ثان)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: يؤدي صباح اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "دور ثان" . وانطلقت امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة السبت الماضي. ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلى 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلى 351 لجنة على مستوى الجمهورية. ​

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