ضبط 2 طن لحوم فاسدة داخل مصنع للوجبات الجاهزة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: صادرت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة 2 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع للوجبات الجاهزة بدون ترخيص في مدينة 6 أكتوبر. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع للوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمنطقة 6 أكتوبر وبحوزته (2٫095 طن مفروم لحوم، مقطعات دواجن، سجق) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، 1٫048 طن زيت طعام بدون بيانات ومجهول المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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