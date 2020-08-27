داخل مخزن سري.. إحباط تهريب نصف طن بانجو بنفق الشهيد أحمد حمدي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر وتحديد وضبط مالك الشحنة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل " له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة الشرقية، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) تخصص في نقل نبات البانجو المخدر من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى غربها عبر نفق الشهيد أحمد حمدي بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه بكافة محافظات الجمهورية مستخدماً مخزن سري بحافلة "أتوبيس"، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبطه حال استقلاله الأتوبيس بدائرة قسم شرطة الجناين وبحوزته (210 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 525 كيلو جرام مخبأة داخل مخزن سرى بسقف الأتوبيس قيادته - مبلغ مالي – هاتف محمول) .

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها والهاتف المحمول لاستخدامه في الترويج على عملائه.

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تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (1500000– مليون وخمسمائة جنيه تقريباً).

وبتطوير مناقشة المتهم، وتكثيف التحريات أمكن رصد مالك شحنة المواد المخدرة وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بمحافظة شمال سيناء).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدي بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحيازته (5 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 12,500 كيلو جرام – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بقصد الإتجار فيها بالاشتراك مع المتهم المضبوط، واستخدامه للسيارة في عملية النقل والترويج على النحو الذي أكدته التحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.