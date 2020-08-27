ضبط ٣ موظفين بحي مصر الجديدة اشتركوا مع آخرين لتحويل عقارات من سكنية لتجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، 3 موظفين بالقاهرة لقيامهم باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع شخصين وتمكينهم من تعديل استخدام العقارات وتحويلها من سكنية إلى تجارية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال قيام ثلاثة موظفين بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة باستغلال موقعهم الوظيفي في التواطؤ مع (شخصين - مقيمان بذات الجهة) وتمكينهم من تعديل استخدام العقارات وتحويلها من سكني إلى تجاري– على خلاف الحقيقة، للحصول على مكاسب مالية وأرباح تجارية بالمخالفة لشروط التنسيق الحضاري بحي مصر الجديدة ودون سداد مستحقات الدولة من قيمة تعديلات استخدام العقارات من سكني إلى تجاري مما أضر بالمال العام

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.