ضبط شخصين بحوزتهما استيكرات مزورة لجهات حكومية في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت إدارة مباحث المصنفات بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب مطبعة وآخر بحوزتهم كمية كبيرة من الاستيكرات منسوب صدورها لجهات حكومية "مزورة" بمنطقة عين شمس. أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة عين شمس لفحص المطابع ودور النشر تمكنوا من ضبط 244.000 استيكر منسوب صدورهم لإحدى الجهات الحكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية، وجميعها مقلدة ومنسوخة بدون تصريح من الجهات المختصة عُثر عليها بداخل إحدى المطابع الكائنة بدائرة القسم. Advertisements كما تم ضبط شخصين صاحب المطبعة المشار إليها، مندوب تسويق لقيامهما بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة "ملك الأول" بدون تصريح، وذلك بالمخالفة للقانون. وبمواجهة الأول أقر بقيامه بتقليد الاستيكرات المضبوطة بالمطبعة محل عمله لصالح المتهم الثاني بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة. وبمواجهة الثاني بما جاء بأقوال الأول، أيدها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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