بينهم 3 مُسجلين خطر.. ضبط 9 متسولين خلال حملة أمنية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: وجهت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة (الوايلي "ميدان العباسية") بمحافظة القاهرة، لضبط مرتكبي أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام. وأسفرت جهودها عن ضبط 9 أشخاص من المتسولين، من بينهم 3 من ذوي المعلومات الجنائية والمحكوم عليهم، وبحوزتهم مبالغ مالية تحصلوا عليها نتيجة نشاطهم المؤثم. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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