ضبط مصنع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط (11560 كمامة قماش تحت التصنيع- 3500 كمامة قماش منتج نهائd- 7200 ملصق مقلد مدون عليه أسماء وهمية- 12 ماكينة تصنيع- 400 متر أستيك) داخل مصنع لتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم. وتم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم) لإدارته المصنع المشار إليه , وحيازة خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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