أخبار مصر | تجارة عين شمس تشارك في ملتقى توظيف افتراضي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تجارة عين شمس تشارك في ملتقى توظيف افتراضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة جامعة عين شمس بالملتقى الإفتراضي الأول للجامعات المصرية تحت رعاية ا. د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم رؤساء عشر جامعات ورعاية البنك الأهلي المصري وذلك يوم الإثنين الموافق ٢٨ سبتمبر المقبل.

واوضح الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة تسعي دائما للتحديث والتطوير لخدمة مجتمعها من خلال إعداد خريجين قادرين علي المنافسة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والمساهمة بجدية في تنمية مجتمعهم، وتحقيقا لذلك تتبنى الجامعة كافة الطرق والوسائل الحديثة لخدمة الطلاب والخريجين في ظل أزمة عالمية تتطلب حلولا غير تقليدية، كما أكد سيادته حرص الجامعة على تأهيل الطلاب علميا بالإضافة إلى لزيادة تنافسيتهم ومهنيتهم بما يؤهلهم للحصول على فرص عمل لتحقيق مردود اقتصادي يتفق مع أهداف رؤية مصر 2030 لخلق الوظائف وتمكين الشباب والابتكار."

واكد ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان جامعة عين شمس تدرك جيدًا حجم المسئولية المنوطة بها تجاه تأهيل أجيال علي قدر عال ومتميز من العلم والمعرفة والقدرة علي استيعاب تطورات العلم ومتطلبات سوق العمل، حيث تحرص إدارة الجامعة علي تحديث برامجها باستمرار واضافة كل ما هو متميز من برامج تنفرد بها الجامعة عن مثيلاتها.

واشار الاستاذ الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة ان المركز الجامعي للتطوير المهنى بكلية التجارة جامعة عين شمس يشارك في الملتقى التوظيفي الأفتراضي الأول، حيث يعد ملتقى التوظيف الإفتراضي للمراكز الجامعية للتطوير المهنى UCCD 2020 هو أول ملتقى توظيفي إفتراضي مجمع للجامعات المصرية الحكومية بحضور نخبة من أصحاب الأعمال ونحو ٤٠٠٠ من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية، موضحا ان الملتقي فرصة للقاء أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجي الجامعات فى بيئة افتراضية باستخدام غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) أو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة. ويقوم الباحثون عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجون الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلى الشركات. ويستخدم الملتقى الافتراضي منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية. فمن خلال هذه المنصة ثلاثية الابعاد عبر شبكة الإنترنت يمكن لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الإفتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعي فضلا عن خلق فرص التواصل وصولا إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني انشأ حتى الآن 15 مركزًا بعشر جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بهدف تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة.