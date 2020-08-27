أخبار مصر | ألسن عين شمس تكرم الدكتور صالح هاشم رئيس الجامعة السابق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ألسن عين شمس تكرم الدكتور صالح هاشم رئيس الجامعة السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، إحتفالية لتكريم الدكتور صالح هاشم أستاذ اللغة الروسية ورئيس الجامعة السابق، بمناسبة حصول سيادتة على جائزة الجامعة التقديرية لعام ٢٠٢٠، بحضور الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، والدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور علا عادل وكيل الكلية السابقة.

و خلال كلمتة أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على أنه يشرف في نهاية مسيرتة الإدارية بالجامعة بالمشاركة في تكريم الدكتور.صالح هاشم، رئيس الجامعة السابق، والذي يعد قامة وقيمة علمية كبيرة تتمتع بسمعة آكاديمية وإدارية رفيعة المستوى بمناسبة حصول سيادتة على جائزة الجامعة التقديرية.

و أضاف أن الجامعة شهدت خلال السنوات الأخيرة نهضة عملية برجالاتها المخلصين من أساتذة استطاعو بأبحاثهم أن يضعوا الجامعة في مصاف الجامعات العالمية في مجال الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، لا سيما الدكتور صالح هاشم أحد أبناء كلية عريقة على مستوى العالم وهي كلية الألسن بجامعة عين شمس.

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كما أكد الدكتور.صالح هاشم رئيس الجامعة السابق، أنه يشرف بالتكريم داخل أسوار الكلية التى نشأ بها أكاديميًا وبحضور نخبة من الأساتذة الكبار، مشيرًا إلى أن دائمًا ما يسطع نجم أبناء كلية الألسن في المحافل الدولية والمناصب المرموقة على مستوى القطر المصري والعربي والعالمى لما تتمتع به الكلية من إمكانيات رفيعة المستوى عبر العصور المختلفة في التمكن من لغات العالم أجمع.

مؤكدًا على أن الآكاديمي لا تنتهى حياته العملية بمجرد وصولة للسن القانونية، بل يتحمل على عاتقة مسئولية بحثية وأخرى تعليمية لشباب الباحثين لإمدادهم بكافة الخبرات التى إكتسبوها خلال مسيرتهم العلمية والبحثية للإرتقاء بمستوياتهم ومساعدتهم في الإستمرار في العملية البحثية لخدمة العملية التعليمية والعلمية المستمرة.

كما أكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، على أن الدكتور صالح هاشم رئيس الجامعة السابق وأمين عام اتحاد الجامعات العربية سابقا، ورئيس إقليمي ممثلا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجمعية الدولية لرؤساء الجامعات (IAUP) عمل عميدا لكلية الألسن، ثم وكيلا للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي فرئيسًا لجامعة عين شمس، وله الكثير من الأيادى البيضاء على الكلية والجامعة التى مازالت أثارها إلى يومنا هذا وستظل تلمع في سماء الجامعة لسنوات عديدة قادمة، وأكدت علي أن الكلية لا تألو جهدًا في تكريم علمائها الأجلاء في مختلف المناسبات.

و في الختام قام الدكتور.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث يرافقة الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، بتكريم الدكتور.صالح هاشم رئيس الجامعة السابق وتسليمة درع الكلية تقديرًا لإسهاماته العلمية والتى توجت بحصولة على جائزة الجامعة التقديرية.