أخبار مصر | استمرار توافد طلاب المرحلة الأولى لتنسيق ٢٠٢٠ الى معامل جامعة حلوان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر استمرار توافد طلاب المرحلة الأولى لتنسيق ٢٠٢٠ الى معامل جامعة حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت معامل التنسيق الالكترونى بجامعة حلوان ٤٧٧ طالب وطالبة حتى الآن من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات وذلك منذ فتح باب التنسيق أمام طلاب المرحلة الأولى.

هذا وقد إستقبل المعمل المركزى بالحرم الجامعى ١١٢ طالب وطالبة واستقبل معمل كلية الهندسة بحلوان ١٠٦ طالب وطالبة بينما إستقبل معمل كلية الهندسة بالمطرية ٢٠٣ طالب وطالبة وتوافد على معمل كلية الفنون الجميلة ٢٩ طالب وطالبه، ومعمل كلية التربية الموسيقية ٢٧ طالب وطالبة.

و أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة علي التزام الطلاب وأولياء أمورهم بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، خلال عملية تسجيل الرغبات، لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الاستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أنه يتم توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وأيضًا تزويد القاعات بعدد كافي بأجهزة الحاسب الآلي حتى يتم استقبال الطلاب في سهولة ويسر خلال كافة مراحل التنسيق.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قررت مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء اليوم الخميس ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠.