أخبار مصر | بعد حسم النتيجة بفوز خالد سليم.. أبرز المشكلات علي مكتب نقيب الأطباء البيطريين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد حسم النتيجة بفوز خالد سليم.. أبرز المشكلات علي مكتب نقيب الأطباء البيطريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت المؤشرات النهائية لنتائج فرز أصوات الناخبين في إنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، تقدم الدكتور خالد سليم، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، بعد منافسة شرسة مع منافسه الأقرب الدكتور خالد العامري.

وترصد "الخليج 365" أهم أبرز المشاكل التي تواجه نقيب البيطريين الجديد "خالد سليم":-

- نقص الأطباء البيطريين

نقص الأطباء البيطريين يمثل أزمة تهدد الثروات الحيوانية والداجنة والسمكية، وأن عدم تعيين الأطباء البيطريين ظاهرة بدأت منذ عام 1995 وهو الأمر الذي أدى لتراجع أعدادهم بصورة ملحوظة داخل العديد من القطاعات، في الوقت الذي من المفترض فيه أن يتم فرض الرقابة على المنتجات الحيوانية المختلفة والتي يظهر بها الكثير من الفساد بين الوقت والآخر.

- تدريب الأطباء البيطريين:

الهيئة العامة للخدمات البيطرية لديها 6 مراكز تدريب ضعيفة المستوى، وبنيتها التحتية فى غاية السوء، ومعنية بتدريب الأطباء البيطريين الحكوميين فقط، بالإضافة إلي ضرورة الاهتمام بتدريب التدريبات نفسها للبيطريين غير الحكوميين، خاصة أن العيادات أيضا تستقبل حيوانات مريضة وأحيانا الأطباء ينتقلون للمربيين لعلاج الحيوانات فى منازلهم، كما أن الأطباء البيطريين ليس دورهم فقط الحفاظ على الحيوانات الخاصة بالأمن الغذائى، لكن هناك أيضا حيوانات ناقلة للأمراض مثل الكلاب والقطط، والحيوانات البرية التى تربى فى المنازل مثل: الببغاء، والعصافير وغيرها، لافتا إلى ضرورة رفع كفاءة مراكز التدريب أيضا.

- الوحدات البيطرية:

انهيار البنية التحتية للوحدات البيطرية، مشيرا إلى أن الدكتورة منى محرز اعترفت بأن لديها إنهيار تام فى بنية الوحدات البيطرية فى مصر، وأنها غير مُعدة للاستخدام، وأنها فى حاجه لمضاعفة أعداد الوحدات البيطرية.

- الدواء المغشوش:

أبرز المشكلات التى تواجه قطاع الطب البيطرى، أن حوالى 50%من الدواء البيطرى المتداول مغشوش، وبالتالى لا يأتى بنتيجة مع الحيوان، بالإضافه إلي أن هناك 12 ألف مركز بيع وتداول أدوية بيطرية، على مستوى الجمهورية، منها 5 آلاف مركز فقط مرخص، والباقى يعمل بدون ترخيص، نظرا لمخالفته الاشتراطات القانونية فى الترخيص وممارسة العمل.

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كما تم تحرير نحو 2000 محضر غلق لمراكز بيع وتداول وتوزيع الأدوية البيطرية، إلا أنها لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، ولابد وجود إرادة لدى الحكومة، لتنظيف الأسواق من تلك الأدوية المغشوشة التى تؤثر على الإنتاج والصحة العامة، حتى يتمكن المربى من تحقيق أرباح.

- التحصينات منتهية الصلاحية:

رصد عدد من الأطباء البيطريين لقاحات منتهية الصلاحية فى بعض مديريات الطب البيطرى، متسائلين عن مصير تلك اللقاحات وما الهدف من تركها دون إعدامها، لا سيما أنها لن تجدى إذا تم إعطاؤها للحيوان، كما أن الحيوان يكون مهددًا بالإصابة بأى مرض، هذا ما أكده عدد من الأطباء البيطريين، محذرين من تداول وبيع الأدوية المغشوشة وتعامل بعض الشركات مع المزارعين والمربين مباشرة دون رقيب على الأدوية المتداولة.

وكانت برزت أهمية الطب البيطري في السنوات الأخيرة مع اكتشاف أمراض مشتركة اهتم بها الإعلام على نطاق واسع، من جنون البقر في بريطانيا إلى سارس في الصين وغيرها من الأمراض المشتركة الأخرى.

هذا وحصل علي أعلى الأصوات فى الإنتخابات التى جرت أمس الأربعاء الموافق 26 أغسطس ليفوز بمنصب نقيب عام الأطباء البيطريين.

وكان قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن اللجان شهدت منذ بداية التصويت فى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، إقبال غير مسبوق من الأطباء البيطريين للمشاركة بالتصويت، مشيرا إلى أن بعض اللجان التى لم تتخط أصوات الناخبين بها من قبل فى أى انتخابات الـ50 صوت، تخطت الـ400 صوت، اليوم، ومازالت تستقبل الأطباء البيطريين للإدلاء بالأصوات.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات، أنه لأول مرة تشهد بعض اللجان امتلاء صناديق الاقتراع بها تماما، ويتم الاستعانة بصناديق جديدة، مثل فرعيات الشرقية، حيث لجنة التصويت بالزقازيق، تم الاستعانة بـ7 صناديق جديدة لها، بعد امتلاء صناديقها، منذ الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلى أن تلك اللجنة عدد الأعضاء المُسجلين بها حوالى 1571 طبيب بيطرى، لافتا إلى أن هناك إقبال من الأطباء البيطريين من أًحاب المعاشات للتصويت، فى الدقهلية، وأسيوط، الشرقية، وسوهاج، شعورا منهم بالمسئولية تجاه نقابتهم.

وتابع: وهذه الأعداد لأول مرة أن تشهدها النقابة، حيث حصلت على عضوية النقابة فى 2018، بحوالى 1900 صوت، إلا أن هذا العام لابد أن يجتاز المرشح 3 آلاف صوت على الأقل على مقعد النقيب العام مثلا، وهو ما يؤكد أن الأطباء البيطريين أصبح لديهم وعى للتعبير عن مطالبهم.

وجدير بالذكر أن عملية التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، بدأت صباح اليوم الأربعاء، وأجريت الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا".

وأكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، أن التصويت جاء تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية.

