أخبار مصر | من هو خالد سليم نقيب عام أطباء بيطريين مصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر من هو خالد سليم نقيب عام أطباء بيطريين مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت المؤشرات النهائية لنتائج فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، تقدم الدكتور خالد سليم، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، بعد منافسة شرسة مع منافسه الأقرب الدكتور خالد العامري.

دكتور خالد حلمى محمد سليم مواليد 1969 حاصل على بكالوريوس طب وجراحة الحيوان سنة 1992 من جامعة أسيوط، حصل على دراسات ميكروبيولجى عام 2002، وماجستير إدارة الأعمال تخصص تسويق 2007من جامعة اسيوط، دكتوراة ادارة الاعمال 2015 من جامعة القاهرة، وحاصل على دورة إدارة الأزمات من اكاديمية ناصر العسكرية، أمين عام نقابة القاهرة للبيطريين 2013، نقيب القاهرة بالإنابة حتى 2016، ثم نقيب نقابة القاهرة للبيطريين من 2017 حتى 2020.

وحصل علي أعلى الأصوات فى الإنتخابات التى جرت أمس الأربعاء الموافق 26 أغسطس ليفوز بمنصب نقيب عام الأطباء البيطريين.

وكان قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن اللجان شهدت منذ بداية التصويت فى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، إقبال غير مسبوق من الأطباء البيطريين للمشاركة بالتصويت، مشيرا إلى أن بعض اللجان التى لم تتخط أصوات الناخبين بها من قبل فى أى انتخابات الـ50 صوت، تخطت الـ400 صوت، اليوم، ومازالت تستقبل الأطباء البيطريين للإدلاء بالأصوات.

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وأضاف رئيس لجنة الانتخابات، أنه لأول مرة تشهد بعض اللجان امتلاء صناديق الاقتراع بها تماما، ويتم الاستعانة بصناديق جديدة، مثل فرعيات الشرقية، حيث لجنة التصويت بالزقازيق، تم الاستعانة بـ7 صناديق جديدة لها، بعد امتلاء صناديقها، منذ الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلى أن تلك اللجنة عدد الأعضاء المُسجلين بها حوالى 1571 طبيب بيطرى، لافتا إلى أن هناك إقبال من الأطباء البيطريين من أًحاب المعاشات للتصويت، فى الدقهلية، وأسيوط، الشرقية، وسوهاج، شعورا منهم بالمسئولية تجاه نقابتهم.

وتابع: وهذه الأعداد لأول مرة أن تشهدها النقابة، حيث حصلت على عضوية النقابة فى 2018، بحوالى 1900 صوت، إلا أن هذا العام لابد أن يجتاز المرشح 3 آلاف صوت على الأقل على مقعد النقيب العام مثلا، وهو ما يؤكد أن الأطباء البيطريين أصبح لديهم وعى للتعبير عن مطالبهم.

وجدير بالذكر أن عملية التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، بدأت صباح اليوم الأربعاء، وأجريت الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا".

وأكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، أن التصويت جاء تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية.