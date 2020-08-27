شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تشارك في احتفالات القليوبية بالعيد القومي بافتتاحات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وحضور الدكتورحسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وهنأ السعيد في بداية الجلسة الأعضاء والأساتذة والعاملين وطلاب الجامعة بالعام الجامعى 2020 / 2021 م، ورحب رئيس الجامعة بالقيادات الأكاديمية الجديدة، كما وجه الشكر للقيادات الجامعية السابقة.

وأكد خلال الاجتماع أن العمل الجماعى داخل الجامعة حلقات متصلة من العطاء هدفه تواصل الأجيال لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.

ونقل رئيس جامعة بنها رسالة شكر وتقدير من القيادة السياسية والدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي إلى القيادات الجامعية الأكاديمية والإدارية بجامعة بنها على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية مما كان له الأثر الطيب في إتمام العام الجامعى بسلام في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

واعلن السعيد عن افتتاح عدد من المنشآت الجديدة ضمن مشاركة الجامعة في احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومى في 31 أغسطس الجارى، كما أنه جار الإعداد للاحتفال بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس جامعة بنها وانفصالها عن جامعة الزقازيق.

من ناحية أخرى، استعرض «السعيد» زيارة وفد من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات لجامعة بنها وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلي للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تقييم قدرات الجامعات الحكومية على التحول الرقمي، مشيرا إلى أن جامعة بنها من أولى الجامعات التي تمت زيارتها وتقييمها.

كما استعرض المجلس إجراءات إنشاء الجامعة الأهلية في العبور، مؤكدا أن جامعة بنها تعد من أوائل الجامعات التي تقدمت بملف إنشاء الجامعة الأهلية والتى تستهدف تقديم خدمة تعليمية وفقًا لمعايير الجودة الدولية وبتكلفة مناسبة، ومن المقرر أن تضم الجامعة الجديدة تخصصات وكليات غير نمطية مرتبطة بسوق العمل.

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واستعرض المجلس أيضا خطة الجامعة للعام الدراسى الجديد ونظام تطبيق التعليم الهجين وتعديل اللوائح الدراسية تماشيا مع المتطلبات الجديدة.