شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: تنفيذ 1173 قرار إزالة بالموجة الـ16 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تنفيذ 934 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف على مساحة تبلغ نحو 85 ألف مترًا مربعًا، و239 قرار إزالة لعدد 239 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة إجمالية 68 فدانًا، بإجمالى 1173 قرار، وذلك منذ انطلاق الموجة الـ16 لإزالة التعديات فى أول شهر يوليو الماضى.

وأضاف «آمنة» أن حملات الإزالة مستمرة لاستعادة حق الدولة والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية، ووقف عمليات البناء المخالف.

محافظ البحيرة: تنفيذ 1173 قرار إزالة بالموجة 16

محافظ البحيرة: تنفيذ 1173 قرار إزالة بالموجة 16

محافظ البحيرة: تنفيذ 1173 قرار إزالة بالموجة 16

محافظ البحيرة: تنفيذ 1173 قرار إزالة بالموجة 16

محافظ البحيرة: تنفيذ 1173 قرار إزالة بالموجة 16

محافظ البحيرة: تنفيذ 1173 قرار إزالة بالموجة 16

محافظ البحيرة: تنفيذ 1173 قرار إزالة بالموجة 16

محافظ البحيرة: تنفيذ 1173 قرار إزالة بالموجة 16

محافظ البحيرة: تنفيذ 1173 قرار إزالة بالموجة 16