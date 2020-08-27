شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب المرحلة الأولى لتنسيق 2020 إلى معامل جامعة حلوان لتسجيل الرغبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت معامل التنسيق الالكترونى بجامعة حلوان ٤٧٧ طالبا وطالبة، حتى الآن من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات وذلك منذ فتح باب التنسيق أمام طلاب المرحلة الأولى.

واستقبل المعمل المركزى بالحرم الجامعي ١١٢ طالبا وطالبة واستقبل معمل كلية الهندسة بحلوان ١٠٦ طلاب وطالبة، بينما استقبل معمل كلية الهندسة بالمطرية ٢٠٣ طلاب وطالبة، وتوافد على معمل كلية الفنون الجميلة ٢٩ طالبا وطالبة، ومعمل كلية التربية الموسيقية ٢٧ طالبا وطالبة.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، على التزام الطلاب وأولياء أمورهم بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، خلال عملية تسجيل الرغبات، لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس «كورونا» المستجد حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، أنه يتم توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وأيضاً تزويد القاعات بعدد كافي بأجهزة الحاسب الآلي حتى يتم استقبال الطلاب في سهولة ويسر خلال كل مراحل التنسيق.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قررت مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حتى الساعة السابعة مساء الخميس ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠.

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