شكرا لقرائتكم خبر عن مع زيادة الفواتير.. اختبار من 3 خطوات لفحص عداد الكهرباء في المنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار مع زيادة قيمة فواتير الكهرباء، زادت شكاوى المواطنين من عدادات الكهرباء. وأعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختبارا بسيطا لسلامة عداد الكهرباء في المنزل من ثلاث خطوات هي: 1- افصل كل أجهزة المنزل (فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة). 2- سجل قراءة العداد عند الفصل. 3- سجل قراءة العداد بعد مرور 15 دقيقة من الفصل. إذا كانت القراءة ثابتة اطمئن أن العداد سليم، وإذا تغيرت القراءة ينصح بالتوجه للشركة لطلب فحص العداد معمليا. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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