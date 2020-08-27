شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في كانبرا يستقبل مجموعة من طلبة جامعة أستراليا الوطنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار مجموعة من طلبة الشؤون الدولية وشؤون الشرق الأوسط بجامعة أستراليا الوطنية، الخميس، مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في أستراليا، وذلك فى إطار الأنشطة الثقافية التى تقوم بها سفارة مصر في كانبرا، وفى إطار حرص البعثة على التواصل مع مختلف الفئات والشرائح العمرية بالمجتمع الأسترالي.
واستعرض السفير المصري في أستراليا محمود زايد طبيعة عمل البعثات الدبلوماسية ودورها في تنمية مختلف مجالات التعاون بين الدول، مستعرضًا الأوجه المتعددة للعلاقات الثنائية المصرية/ الاسترالية، ودور مصر المحوري في الشرق الأوسط، وكذلك مُستجدات الأوضاع في بعض القضايا الاقليمية الهامة لا سيما الأوضاع في ليبيا والسلام فى الشرق الأوسط.
وتم اصطحاب الطلبة إلى المعرض المُقام بمقر البعثة، والذي يحتوى على غرف منفصلة تحكي كل منها جزء من تاريخ مصر (الفرعونى/القبطى/الاسلامي/مصر الحديثة)، حيث تم تقديم شرح عن تاريخ مصر وحضارتها، فضلاً عن الاستعانة بخريطة مصر لتوضيح أهم المناطق السياحية، وأهم الأنشطة التي يمكن ممارستها في كل منها، كما تم استعراض بعض المشروعات القومية الهامة كقناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، والمتحف المصري الكبير.
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الوضع في مصر
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اصابات
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