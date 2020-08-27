شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البيلاروسى: السائحون القادمون من بيلاروسيا إلى مصر فى زيادة مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجى تيرتنتييف بمقر الوزارة، فى إطار بحث آفاق التعاون بين الجانبين فى عدد من المجالات بالمحافظات المصرية .

وأكد السفير سيرجى تيرتنتييف أن علاقات الصداقة المتميزة بين رئيسى البلدين هى القاعدة الأساسية لتنمية العلاقات الثنائية وتطورها بصورة مستمرة خلال الفترة القادمة فى مختلف القطاعات، وأن هناك تعاونا بين العاصمة البيلاوسية ومحافظة جنوب سيناء فى ظل الزيادة المستمرة لأعداد السائحين القادمين من بلاده إلى المنتجعات السياحية المصرية .

وأشاد شعراوى بمستوى العلاقات المصرية البيلاروسية التى شهدته طفرة وتطورا كبيرا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، خاصة فى ظل الزيارات الرئاسية المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة البيلاروسية مينسك أو لزيارات الرئيس ألكسندر لوكاشينكو للقاهرة والتى أسفرت عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين .

وعرض وزير التنمية المحلية ملامح الدور المحورى والرئيسى الذى تقوم به الوزارة فيما يخص التنسيق الكامل بين كل الوزارات بالحكومة والمحافظات فيما يخص عدد كبير من الملفات والقطاعات بما يعود بالنفع على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد شعراوى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع بيلاروسيا والاستفادة من بعض الخبرات الموجودة لديها فى مجال المعدات والآلات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة وكذا تكنولوجيا المعلومات وتحديث بعض الصناعات والتدريب، مشيرًا إلى وجود تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى والجانب البيلاروسى فى توريد بعض المعدات الخاصة بنقل المخلفات إلى بعض المحافظات من بينها الغربية فى إطار منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، مشيراً إلى أنه ستتم زيادة هذا التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة .

وشدد وزير التنمية المحلية على اهتمامه بتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات والديوان العام للوزارة ورفع قدراتهم بصفة مستمرة والاستفادة من برامج التدريب والمنح التدريبية لدى الشركاء والدول الصديقة لمصر ومن بينها الصين والهند، لافتًا إلى اهتمام الوزارة أيضاً بتحويل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة إلى أكاديمية لتدريب الكوادر المحلية بمختلف المحافظات .

وأوضح سفير بيلاوسيا أن هناك توجيهات من الرئيس البيلاروسى بالمساهمة فى تطوير وتحديث الصناعة المصرية فى بعض المجالات والاستفادة من الخبرات البيلاروسية، خاصة فى الصناعات الثقيلة بالمحافظات المصرية، مشيراً إلى وجود تعاون مع وزارتى الإنتاج الحربى والتجارة والصناعة خلال الفترة الماضية .

Advertisements

وأكد السفير سيرجى تيرتنتييف أن بلاده لديها تقدما كبيرا فى بعض المجالات المهمة للمحافظات خاصة فى مجال إنتاج المعدات الزراعية والصناعات الثقيلة، لافتاً إلى رغبة بلاده فى تأسيس مشاريع جديدة لتنمية الصناعة المصرية .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بدعم المصانع المتوقفة والمتعثرة، واستعادة نشاطها مرة أخرى بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم من البنوك الوطنية والاستفادة من مبادرات البنك المركزى، مؤكدًا أن قضية تطوير وتحديث الصناعة المصرية تمثل أولوية أولى للحكومة خلال الفترة الحالية، فى ظل تركيز واهتمام كبير بهذا الملف من الرئيس السيسى.

وأضاف الوزير أن هناك تعاونا بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية لإقامة بعض المجمعات الصناعية الصغيرة فى عدد من المحافظات، وكذا العمل على تطوير المجمعات الحرفية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة الصناعات كثيفة العمالة بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الكبرى وتوفير بعض مستلزمات الإنتاج المغذية لبعض الصناعات الكبرى، مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من خبرات بيلاوسيا فى هذا الملف المهم على أرض المحافظات لخلق فرص عمل لأبناء القرى.

وشهد اللقاء أيضاً بحث إمكانيات التعاون بين الجانبين فى مجال التدريب والتواصل والتعاون بين الجامعات الإقليمية فى مصر وبيلاروسيا؛ بهدف تطوير الإمكانيات البشرية على المستوى الإقليمى، وكذا تبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين والاستفادة من المنتجات التى تخدم أهداف التنمية فى مصر وعلى رأسها سيارات نقل المخلفات الصلبة والكسارات الخاصة بمخلفات البناء .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى اهتمامه بالتدريب ونقل الخبرات للكوادر المحلية وتنظيم دورات للخبراء من بيلاروسيا فى القاهرة فى بعض المجالات خاصة التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى رغبة الوزارة فى تعزيز قدرات العاملين فى المراكز الحرفية بالمحافظات وعددها 78 مركزا وتحديث المعدات الموجودة بها لتوفير فرص عمل .

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره لزيادة معدلات السياحة البيلاروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية خلال الفترة الأخيرة خاصة فى ظل الإجراءات والإستعدادات الجيدة التى اتخذتها الدولة فى إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

ومن جانبه اختتم السفير البيلاورسى حديثه قائلا :" أؤكد لكم أننا مهتمون جداً بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المصرية لتنمية العلاقات بيننا فى كافة المجالات خلال الفترة المقبلة ".