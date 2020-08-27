شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مطار القاهرة يسير 153 رحلة دولية تنقل على متنها 18248راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس 153 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات بعدد عدد ركاب 18248، وأوضحت المصادر أن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها فرانكفورت باريس لندن بروكسل جوانزو روما ميلانو أثينا فيينا إنجمينا بيروت إسطنبول أديس أبابا جدة دبى الشارقة الرياض وأبوظبى وتبلغ رحلات السفر 76 وتنقل على متنها عدد ركاب يبلغ عدد ركاب 7575، فى حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 77 رحلة تنقل على متنها 10673 راكبا قادمة من عدة وجهات دولية منها فرانكفورت لندن باريس ملانو روما أثينا فيينا باريس بروكسل إنجمينا دبى أبوظبى.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.