شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية بكوبرى 6 أكتوبر صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر صباح اليوم الخميس، سيولة مرورية فى حركة السير، حيث اختفت الكثافات المرورية، فى الوقت الذى وضعت فيه الإدارة العامة للمرور إشارات مرورية للتحذير من التوقف بالسيارات أعلى كوبرى أكتوبر، فى الاتجاه القادم فى ميدان عبد المنعم رياض.

وانتظمت الحركة المرورية بطريق الإسكندرية الزراعى صباح اليوم، إلا أن اتجاه القاهرة، شهد كثافة مرورية، قبل مدخل كوبرى قلما، بسبب أعمال الإنشاء الخاصة بالكوبرى.

كما شهد طريق الكورنيش القادم من ميدان المؤسسة إلى ميدان التحرير سيولة مرورية، فى الوقت الذى انتشر فيه رجال الإدارة العامة للمرور، لمتابعة أى تكدسات والتعامل معها.